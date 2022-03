“In een mum van tijd stond alles in lichterlaaie”: felle brand richt grote ravage aan in tuin

Sint-Katelijne-WaverEen zware brand heeft zaterdagavond voor heel wat schade gezorgd in de tuin van een woning langs de Walemstraat in Sint-Katelijne-Waver. Gewonden vielen er niet. De brand ontstond in de buurt van enkele coniferen. Een oorzaak is nog niet bekend.

“Mijn man had net vandaag het kunstgras gelegd in de tuin. Hij was de kantjes nog aan het afwerken toen hij plotseling een brandgeur opmerkte”, vertelt de bewoonster van de getroffen woning. “Hij ging kijken en zag wat rook komende vanonder het gras. Wanneer hij de grasmat ophief, ontstond er plots een vlam.” In een eerste bluspoging probeerde de bewoner het vuur te doven met een brandblusser. Deze stond klaar in het tuinhuis. Alleen verspreidde het vuur zich razendsnel.

Tuinbar

“In een mum van tijd stond alles in lichterlaaie”, luidt het nog. De brandweer werd verwittigd en die kwam ter plaatse. In afwachting daarvan en in een ultieme poging om het vuur zelf gedoofd te krijgen, schakelde de bewoner zijn tuinslang in. Alleen mocht dat niet meer baten. De vlammenzee raasde als een bezetene door een houten tuinkamer die het gezin gebruikt als werk- en tuinhuis, maar ook heeft ingericht als tuinbar. “Bij onze aankomst ging het om een zware uitslaande brand”, vertelt kapitein Michel Michiels van de Mechelse brandweer.

“De brand ging gepaard met een feel rookontwikkeling die wij al van bij het aanrijden vanop de Mechelse ring konden zien.” De brandweer schaalde onmiddellijk op en riep ook de versterking in van een autopomp voor extra water.

Quote Het tuinhuis en de tuinbar zijn compleet vernield. In de ene ruimte stonden persoonlij­ke spullen. In de tuinbar stond de barkast van mijn overleden schoonmoe­der Bewoonster

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - In de Walemstraat brak er brand uit in de buurt van een coniferenhaag. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand. De ravage is bijzonder groot. © Marc Aerts

Dit gelet op het feit dat de woning en dus ook de tuin zich ver van de straatkant bevond. “Uiteindelijk kregen we het vuur snel onder controle”, gaat de brandweerkapitein verder. “Er moest wel nog een lange tijd worden nageblust zodat het vuur niet meer kon heropflakkeren.”

Windrichting

Na de bluswerken werd ook de ravage zichtbaar. “De tuinkamer is compleet vernield”, zucht de bewoonster. “In het houten tuinhuis stonden enkele persoonlijke spullen. Ook van de kinderen. In de tuinbar stond dan weer een oude barkast van mijn overleden schoonmoeder.” De woning van het gezin kon wel worden gevrijwaard. “Gelukkig maar”, besluit de bewoonster. “Uiteindelijk hebben we geluk gehad dat de wind niet in de richting van ons huis stond. Anders hadden we ook daar misschien nog schade.”

Een woning in aanbouw naast de getroffen woning liep wel nog schade op. “De isolatieplaten van die woning liep brandschade op en zijn compleet zwart geblakerd”, aldus de brandweerkapitein nog. “Dat had onder meer te maken met de hitte van het vuur.” Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand wordt nu verder onderzocht. Tijdens de bluswerken en tijdens de interventie van de brandweer werd de Walemstraat volledig afgesloten voor het verkeer.

Volledig scherm SINT-KATELIJNE-WAVER - In de Walemstraat brak er brand uit in de buurt van een coniferenhaag. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Bij aankomst van de brandweer ging het om een uitslaande brand. De ravage is bijzonder groot. © Marc Aerts

