IN BEELD. Nationale Spelen waarschuwen voor grote drukte: “Duizenden toeschouwers”

“Voor u is het even dat kaartje afgeven, maar voor slachtof­fer is dit pure leed”: geldezel (21) riskeert 6 maanden cel

“Ik schaam me, maar ik was verblind door het snelle geldgewin”, aan het woord is een 21-jarige vrouw. Zij stond maandag voor de rechter in Mechelen omwille van haar betrokkenheid bij phishing. Eén van haar slachtoffers verloor in totaal 15.000 euro.