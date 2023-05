IN BEELD. 750-jarige Hanswijkprocessie trekt door de straten

Van eerste treinen over Jodenver­vol­ging tot... een muziekhand­schrift: zo kleurt Mechelen de Vlaamse Canon

Niet de Mechelse trots de Sint-Romboutstoren heeft het geschopt tot ‘De Canon van Vlaanderen’, maar veel aandacht gaat wel naar… een muziekhandschrift. Het Mechels Koorboek is namelijk een van de zestig ‘vensters’. Toch is hét symbool van de ooit wereldvermaarde polyfone muziek is niet de enige Mechelse bladzijde in de canon.