“Ik zocht enkel een plek om te plassen”: duo wordt verdacht van poging fietsdiefstal

Het duo werd opgemerkt op 6 november jongstleden. De politie hield toen in de buurt van de stationsomgeving een controleactie om overlast tegen te gaan. Zij merkten de twee op wanneer ze zich verdacht gedroegen in de omgeving van de fietsenstalling. De politie bleef de twee in de gaten houden. “Zo toonde één van hen bijzonder veel interesse in een fiets want hij trok deze zelfs even naar achteren, maar stopte ermee wanneer er mensen passeerden”, zei de openbaar aanklager vandaag op zitting.