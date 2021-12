“Ik werk graag met pornoboekjes. Die verschillende huidskleuren creëren een mooi effect”: tv-figuur Rob Vanoudenhoven over zijn ‘outing’ als kunstenaar

De buitenwereld kende je vooral als tv-figuur, maar afgelopen zomer heb je je ook ‘ge-out’ als kunstenaar.

“Ik ben al mijn hele leven bezig met tekenen en schilderen. Sinds een jaar of vijftien maak ik collages. Ik deed dat voor mezelf. Misschien ging ik op mijn oude dag ooit eens tentoonstellen bij ons in het dorp. Het is wat toevallig dat mijn outing als kunstenaar, om het zo te zeggen, er nu gekomen is. Op een bepaald moment werd ik gevraagd mee te werken aan het tv-programma Stukken van Mensen, waar ik een bijzonder Michelinmannetje probeerde te verkopen. De opnames vonden plaats bij de Verbeke Foundation, een privémuseum in Kemzeke. Daar raakte ik aan de praat met Geert Verbeke, de man achter de Foundation. Toen die hoorde dat ik zelf met kunst bezig was, vroeg hij me eens iets te laten zien. Geert wou dan een tentoonstelling met mijn werken en zo kwam alles plots in een stroomversnelling.”