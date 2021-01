“Ik moest mijn mening even kwijt”: zestiger riskeert 2 maanden cel voor Hitlergroet en doodsbedreiging aan Van Ranst

Mechelen Cipier Dirk (47) blikt terug op coronajaar: “Ik voelde me vaak veiliger op het werk dan als ik met mijn zoon naar de winkel moest”

30 december Ze vormen een afgesloten maatschappij binnen de maatschappij, maar ook gedetineerden moesten zich het afgelopen jaar houden aan de coronamaatregelen. Het doen naleven van die maatregelen was niet altijd even gemakkelijk voor hun bewakers. “Het was anders werken, maar daarom niet helemaal slechter en indien iedereen zich goed aan de regels hield, was het ook niet per se gevaarlijker”, blikt penitentiair bewakingsassistent en dienstdoend ploegchef Dirk Ver Elst terug.