“Ik kreeg kippenvel”: Drie kunstenaars exposeren als eerste in mARTa

MechelenHet Paradijs organiseert de komende weekends ‘Expo Big Bang’, de eerste grote expo in mARTa in de vroegere Heilig Hartkerk. “Ik kreeg kippenvel toen ik binnenkwam”, zegt medeorganisator Henk Van Nieuwenhove.

Patrick Teck, Anne Mariën en Anaïs Rosel vulden donderdag het kerkgebouw in de Adegemstraat met hun kleurige kunst. “Het is de eerste keer dat ik het zelf zie. De kerk komt echt tot leven door de kleuren”, stelt de organisator vast.

Blikvanger en naamgever is Big Bang, het imposant afstudeerwerk van Anne Mariën. Het meet liefst vijftien meter. “Het was destijds te groot om aan de jury te tonen. Ik heb het al eens in AZ Sint-Maarten geëxposeerd, maar hier kan je mooi afstand nemen.”

Grootmoeder moest het weten

Ze is blij met de tentoonstellingskans. “Zoveel gelegenheid is er in Mechelen niet. Het was deze ochtend wel even paniek of ik alles wel zou kunnen tonen, maar dat komt helemaal goed dankzij oude staanders die ik in de kelder van de Academie heb gevonden”, lacht de Mechelse.

Volledig scherm Anaïs Rosel © Marc Aerts

Zelfs het altaar wordt gebruikt om schilderwerk te dragen. “Dit was de parochiekerk van mijn grootouders. Mijn grootmoeder was verschrikkelijk gelovig. Ze moest het weten.”

Tijdelijk

Ook voor Anaïs Rosel uit Elewijt is het spannend. “Ik heb veel stress want dit is mijn eerste grote tentoonstelling”, lacht ze. “Het is in elk geval een heel leuke plaats om te exposeren. Er is veel ruimte.”

De expo is een van de tijdelijke invullingen in afwachting van de renovatie van de kerk die in juni van start zou gaan. “In de winter is het te koud om iets te doen, maar voor de zomer willen we zeker nog twee expo’s organiseren”, geeft Van Nieuwenhove nog mee.

‘Expo Big Bang’ is geopend op 10 september van 14 tot 22 uur, op 11 september van 11 tot 18 uur, op 17 en 18 september van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Lees ook:

Volledig scherm Tentoonstelling Big Bang in mARTa © Marc Aerts

Volledig scherm Patrick Teck © Repro Marc Aerts

Volledig scherm Tentoonstelling Big Bang in mARTa © Marc Aerts

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.