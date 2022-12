“Ik had al iets voelen kriebelen”: hoe een wilde hagedis plots in het hoofdkussen van een man uit Muizen belandt

Mechelen Verkeerson­ge­val met meerdere voertuigen op gladde Postzegel­laan: “Een persoon naar ziekenhuis”

In de Postzegellaan nabij het centraal station van Mechelen kwam het vanavond tot een verkeersongeval met meerdere voertuigen, waaronder een lijnbus. Politiezone Mechelen-Willebroek is momenteel ter plaatse om alles in goede banen te leiden. Een persoon werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie roept op om de Postzegelbrug te vermijden wegens spiegelglad. “Het is ook raadzaam om niet via de rotonde aan het station te rijden. Het station is bereikbaar via de Tangent. Stel je verplaatsing uit indien mogelijk”, klinkt het.

18 december