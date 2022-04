Iconen in graffitivorm verwelkomen Racingsupporters

Mechelen Racingsup­por­ters steunen terminale vriend met mars: “Dragen hem overal mee”

Fysiek kon hij niet en toch was Steve Van Buggenhout (47) er zondag bij in Beringen om zijn geliefde Racing om de titel van derde nationale B te zien strijden. Zijn vrienden droegen hem niet alleen mee in hun hart, maar ook op een vlag ‘Bougie Always With Us’. Volgende week organiseren ze een mars door Mechelen om hun terminale vriend te steunen. “Zonder hen was ik er waarschijnlijk al niet meer”, zegt hij dankbaar vanuit zijn ziektebed.

