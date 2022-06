Huwelijksjubilarissen ontvangen op Mechels stadhuis

Mechelen Wagen op parking van autogarage vat vuur

Op de parking van een autogarage op het kruispunt van de Egide Walschaertstraat en de Kruisbaan is in de nacht van zaterdag op zondag een wagen volledig uitgebrand. Het voertuig vatte vuur omstreeks 2.30 uur. Bij aankomst van de Mechelse brandweer stond het voertuig in lichterlaaie. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Gewonden vielen er niet. Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat het om een accidentele brand ging.

19 juni