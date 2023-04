Huurder (47) van loods waar cannabisplantage werd ontdekt, staat voor de rechter: “Hij heeft zich laten misbruiken”

“Een narcist die zijn personeel bedreigt en voor vrienden snoepreis­jes naar Kaapverdië regelt”: vijf (oud-)medewer­kers getuigen over manager Thomas Mo­re-hogeschool

“Hij is charmant en leuk in de omgang. Tot je tegen zijn kar rijdt: dan volgen al snel de bedreigingen.” (Oud-)medewerkers van Thomas More Mechelen schetsen een weinig fraai beeld van een manager van een aantal opleidingen van de hogeschool. Hij is de spil in twee onderzoeken naar mogelijke fraude en vriendjespolitiek. Wij spraken met vijf mensen die de man goed kennen. “Plots kon ik niks meer goed doen en begonnen de pesterijen.”