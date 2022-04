Huis van de Mechelaar weer even vaak open als voor corona

Bonheiden Imeldazie­ken­huis zet ‘skibril’ in bij onderzoe­ken naar duizelig­heid: “Helpt bij het stellen van de juiste diagnose”

De Neus-keel-oorartsen van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden maken sinds kort gebruik van een video-oculoscopie of videobril bij patiënten die last hebben van duizeligheid. De bril neemt beelden van de oogbewegingen van de patiënt, wat de artsen helpt bij het stellen van de juiste diagnose.

31 maart