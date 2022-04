Hotel Montréal is klaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen: “Mensen moeten zich hier veilig en welkom voelen”

MechelenStad Mechelen en CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) gaven vrijdag het startschot van de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in en naast het failliete hotel Montréal . Daar werden woonunits geplaatst en ingericht, ook de hotelkamers zelf zijn weer klaar voor gasten. “We willen de Oekraïense vluchtelingen hier vooral even tot rust laten komen, hen laten voelen dat ze hier veilig en welkom zijn”, zeggen burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen Gabriella De Francesco.

“Het is indrukwekkend wat onze mensen de voorbije weken technisch en organisatorisch hebben klaargespeeld”, klonk het vrijdagochtend tijdens de rondleiding op domein Montréal in de Duivenstraat. “De twintig kamers -voor twee of vier personen- werden in gereedheid gebracht voor de opvang van maximum 48 personen. Elke kamer heeft een eigen badkamer, frigo en microgolfoven. Naast het hotel werden nog eens negentien woonunits geplaatst en ingericht, met elk een eigen badkamer en kitchenette. Dit is iets minder dan oorspronkelijk gepland, maar we willen iedereen toch graag de nodige ruimte geven.”

Volledig scherm De site aan Hotel Montréal is klaar om Oekraïense vluchtelingen te ontvangen: stad Mechelen en het CAW werken er samen. © David Legreve

“Ook de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel worden optimaal benut: er werden zithoeken ingericht, een eetzaal waar ook een warme maaltijd kan aangekocht worden, de kleinsten zullen zich kunnen uitleven in een speelhoekje… De tuin is ruim genoeg om te ravotten, aan de vijver plaatsten we hekken om gevaarlijke situaties te vermijden. Voor de vergoeding van een verblijf op dit domein baseren we ons op de richtlijnen van de hogere overheid.”

Startpakket

“Iedereen die arriveert, krijgt meteen een startpakket met wat hygiëneproducten, lakens, borden en bestek… Zo kunnen alle vluchtelingen zich rustig installeren op hun kamer of studio zonder meteen op zoek te moeten gaan naar spullen. Alles samen kunnen we hier onderdak geven aan een honderdtal mensen. De eerste acht Oekraïners verwachten we, als alles goed gaat, nog voor het weekend. Maandag komen nog eens tien vluchtelingen naar Mechelen, zo zal de drukte om het domein in de loop van de komende weken stilaan toenemen.”

Volledig scherm De site aan Hotel Montréal is klaar om Oekraïense vluchtelingen te ontvangen © David Legreve

“Het CAW zal zorgen voor de opvang en begeleiding. Het doel is om de vluchtelingen wegwijs te maken naar de winkels en scholen, naar onze parken en het sociaal huis…. Maar de focus ligt niet alleen op het praktische, we willen deze mensen ook vooral de tijd en kans geven om even tot rust te komen. We weten niet welke gezinnen we zullen opvangen, met hoeveel kinderen, uit welke gebieden ze komen en wat deze mensen hebben meegemaakt… In de loop van de komende weken gaan we daarom heel persoonlijk met elk van hen uitzoeken hoe we best kunnen helpen.”

Nooddorp

“We organiseren deze noodopvang al zeker voor zes maanden, en zullen daarna bekijken wat nog nodig is. We weten nu immers nog niet hoe de situatie in Oekraïne zal evolueren. Niets doen was voor ons géén optie, en afwachten lost niks op. Daarom bouwen we nu ook volop verder aan ons nooddorp op de grindparking aan de Nekkerhal. Huisvestingsmaatschappij Woonpunt stelt ook minstens 35 woningen ter beschikking en al 263 particuliere Mechelaars meldden zich aan als opvanglocatie. We weten allemaal niet wat de toekomst brengt, maar we weten wél dat we als stad Mechelen en Mechelaars sterk zijn in het opvangen en ondersteunen van vluchtelingen. De rest wijst zichzelf gaandeweg wel uit.”

