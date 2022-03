Hortense Champagne kan je nu ook drinken: Het Paradijs viert grande dame van het Mechelse ballet

MechelenHortense Champagne, de ‘grande dame’ van het Mechelse ballet, is voortaan ook een drankje. Naar aanleiding van wat haar 100ste verjaardag zou zijn geweest, schenkt vzw Het Paradijs bubbels met haar naam. Een tentoonstelling en eerbetoon in het Conservatorium brengen verder hulde aan haar. “Champagne zou hier heel erg van hebben genoten. Zo jammer dat ze dit zelf niet meer mag meemaken”, zeggen oud-leerlingen.

Hortense Champagne overleed op 17 december 2020 op 98-jarige leeftijd na een leven vol dans. Zo zette ze haar eerste balletpassen op 9-jarige leeftijd, om pas in 1993 haar actieve danscarrière te beëindigen. Haar balletschool De Jeugd was decennialang een begrip om uiteindelijk op te gaan in het Conservatorium, dat nu een van de bloeiendste dansafdelingen heeft van het land.

Op 18 maart zou ze 100 jaar geworden zijn. Een goede aanleiding voor Het Paradijs, een vereniging van kunstliefhebbers en cultuurfanaten, om hulde te brengen aan de prima ballerina. “Ze had voor zichzelf een begrafenisplan gemaakt. De uitvaart zou plaatsvinden in de Sint-Romboutskathedraal met een koor en wat weet ik wat nog erbij. Het werd uiteindelijk een coronabegrafenis voor vijftien man”, zegt Henk Van Nieuwenhove.

De diva wordt op 17 maart gevierd tijdens een groot feest met champagnebar. “Omwille van haar naam natuurlijk, maar ze was ook effectief afkomstig uit de champagnestreek. Haar vader Adolphe Champagne was afkomstig uit Reims”, vertelt hij. Er wordt die avond in het Conservatorium veel meer gedaan dan ‘ballerina grand cru’ gedronken.

Verschillende sprekers, onder wie oud-secretaris van De Jeugd Albert Torfs, oud-conservatoriumdirecteur Jan De Maeyer en oud-leerling (en infectiologe) Erika Vlieghe komen spreken. “We tonen daarnaast een interview dat filmclulb Mecina had met haar, oud-leerlinge Aki Nishio en Bachana Dogonaze dansen een choreografie over haar leven. Besluiten doen we met révérences voor Madame Hortense”, licht Marc Van Camp het programma toe.

Oud-leerlingen Greet Swiggers en Beatrice Fobe zetten heel graag mee hun schouders onder het eerbetoon. Zij stonden ‘Madame Hortense’ bij in haar laatste maanden. “We werden emotioneel toen we het voorstel hoorden. Ze zou dit fantastisch hebben gevonden en heel dankbaar zijn geweest, al had ze haar kennende zeker nog verbeterpuntjes hebben gevonden”, vertellen ze.

Champagne voor Champagne vinden ze “het neusje van de zalm”. “Had ze die fles kunnen zien! Er kon nooit te veel glitter en glamour zijn. Hopelijk kan ze dit zien waar ze nu is. En hopelijk leren de volgende generaties door dit initiatief wie Hortense Champagne was en gaan ze inzien wat een belangrijke dame zij is geweest voor het Mechelse ballet.”

Ook Serge Parys danste lang bij De Jeugd. “Ik draag daar nog altijd de vruchten van. Ze had een bijzondere sleutel om haar leerlingen te openen en er het beste uit te halen, weliswaar ook in haar voordeel. Ze heeft duizenden mensen in aanraking gebracht met kunst. Wat er nu vaak te weinig is, had zij te veel: uitstraling en charisma. Ze kon haar leerlingen de beste laten zijn die we konden zijn. Dat was haar gave.”

Het openingsevent start om 19 uur en is gratis. Het is meteen ook het startschot van een tentoonstelling, die tot en met 15 mei loopt. De Champagne ‘Madame Hortense’ bestellen kan via info@paradijsmechelen.be of 0496/52.81.35. Een fles kost 25 euro. Meer info: www.paradijsmechelen.be.