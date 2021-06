Honderden leden van Voorpost betogen met omstreden spandoek voor vrijheid van meningsuiting

Heindonk Boot kapseist op Rupel, brandweer moet drie inzitten­den uit water redden

11 juni Op de Rupel in Heindonk bij Willebroek is vrijdag in de late namiddag ter hoogte van de blauwe fietsers- en voetgangersbrug een boot gekapseisd. De inzittenden, een vader, moeder en hun meerderjarige dochter kwamen terecht in het water.