Hondenbaasje reageert op doodgebeten guanaco’s Planckendael: “Ik weet niet meer wat ik met die mannen aan moet”

Mechelen Opnieuw brandmel­ding op leegstaan­de Inofer-si­te

10 november De brandweer is maandagnamiddag moeten uitrukken naar de voormalige INOFER-site. De brandweer ontving er omstreeks 16.30 uur de melding een hevige rook en vlammen. Bij aankomst werd er nazicht gedaan, maar een brand werd er niet aangetroffen. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt op de terreinen van de leegstaande gebouwen. In april vorig jaar brak er ook al brand uit. Het ging toen om een uitslaande brand. Het terrein is berucht als een ‘gevaarlijke speeltuin’, omdat er de laatste jaren al vaker incidenten waren.