Honden blijven maar toestromen bij Dierenbescherming: “We zoeken opvanggezinnen”

Lyssa werkt vijf jaar bij de Dierenbescherming, een toevloed als nu maakte ze nooit eerder mee. De veertig plaatsen in de kennel zijn allemaal bezet, zelfs in de andere lokalen van het opvanginitiatief worden nu dieren gehuisvest.

“Het is nu een jaar bezig en het wordt alleen maar erger. Het gaat lang niet alleen om impulsaankopen van tijdens corona, want er zitten ook oudere dieren tussen. Een gevolg van de mentaliteit die achteruit blijft gaan. Bij het minste wordt afstand gedaan.”

Een medisch probleem, het minste aan gedragsproblemen, het niet graag gaan wandelen in de regen, de komst van kindjes… Alles is volgens Lyssa goed om een hond naar het asiel te brengen. Niet zelden gaat het om herdershonden of staffords.

Nagel aan onze doodskist

“Vaak heeft het ook te maken met de verkeerde keuze van ras. Daar draagt de broodfok – een heel grote nagel aan onze doodskist — een belangrijke verantwoordelijkheid. Het is te gemakkelijk om een hond in huis te nemen.”

“Mensen worden niet gescreend – ook mensen met een verbod om honden te houden krijgen er zo gemakkelijk een — en weten vaak niet wat ze in huis halen. Ook het doorgeven via het internet en tweedehandssites is een groot probleem.” Ze wijst er ook op dat het zeker geen Mechels, wel een landelijk probleem is.

Wat ook meespeelt: sinds corona moet de Dierenbescherming veel vaker aan crisisopvang doen voor dieren wiens baasje wordt getroffen door een ziekenhuisopname of uithuiszetting. Vaak blijven ze voor maanden en nemen zo plaats in van de echte asielhonden. Bijgevolg moet de Dierenbescherming vaak honden weigeren, wat niet zelden de letterlijke doodsteek is voor het dier in kwestie. “Er is een gebrek aan goede asielen en wij staan ervoor gekend niet te discrimineren ten opzichte van rassen en/of gedragsproblemen”, verklaart Lyssa.

Old but gold

Om zo veel mogelijk honden te kunnen opvangen, hoopt de Dierenbescherming op onder meer opvanggezinnen. Die zijn vooral nodig voor honden die het niet goed doen in een kennelomgeving, maar nood hebben aan een huiselijker thuis. Niet iedereen komt trouwens zomaar in aanmerking. De Dierenbescherming stelt strenge eisen. Het zijn doorgaans ook niet de gemakkelijkste honden die in het asiel zitten.

Een andere aanpak: old but gold, voor honden met een korte levensverwachting. “Die willen we niet in onze kennel, maar liever in een opvanggezin waar ze de rest van hun dagen kunnen slijten”, besluit de hondenverantwoordelijke.

Voor meer informatie: www.dierenbeschermingmechelen.be/opvanggezin-voor-honden.