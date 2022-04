Hombeekse voetbalploeg speelt galamatch na kampioenschap

Mechelen Vrouw (57) bestolen door gauwdief

Een gauwdief heeft in de Onze-Lieve-Vrouwestraat de portefeuille van een vrouw gestolen. Het 57-jarige slachtoffer was op het moment van de diefstal aan het winkelen. Naast een geldsom werd er ook nog een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten buit gemaakt. Er is een onderzoek opgestart.

23 april