Hombeekse landbouwers krijgen slimme meetstations: “Kunnen voortaan beter stormschade bewijzen”

“Bij een zware regenbui in juli vorig jaar was het officiële cijfer bijvoorbeeld 35 mm, terwijl op het Hombeeks Plateau 80 mm aan regen was gevallen. Dat is een gigantisch groot verschil, want we kunnen op zo’n moment onze volledige oogst verliezen terwijl er volgens de verzekeraar geen probleem is. Met deze meetstations hebben we onze eigen informatie, waarmee we naar de verzekeraar kunnen stappen. Ik ben dan ook heel blij dat de stad in dit verhaal is meegegaan.”