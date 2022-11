HOE ZOU HET NOG ZIJN MET… Luc Bosmans (50), die 5 jaar geleden als KV-fan inviel als scheidsrechter tijdens de Beker van België: “Dit had ook heel fout kunnen aflopen”

MechelenHet moet bij zowat elke KV-fan die er op 29 november 2017 bij was tijdens de achtste finale van KV Mechelen tegen KRC Genk, in het geheugen staan gegrift. Uit de speakers van Achter de Kazerne weerklonk plots de boodschap: “Zijn er scheidsrechters aanwezig in het stadion?” Nog voor het gelach van de supporters uitdoofde, stond Luc Bosmans, scheidsrechter in het provinciaal voetbal en Mechelen-supporter, al op het veld én klaar om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. “Toeval of niet, afgelopen weekend heb ik het nog een keertje gedaan”, vertelt Luc.