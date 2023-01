“Hij betaalde me niet voor de schilderwerken dus nam ik het recht in eigen handen”: Twintiger riskeert 18 maanden cel na inbraak

Mechelen Dief slaat autoruit in: “Geldsom en parfum gestolen”

In de Van Hoeystraat in Mechelen heeft een dief ingebroken in een personenwagen. Het voertuig stond geparkeerd langs de openbare weg. Om in het voertuig te geraken werd er een autoruit ingeslagen. Nadien werd het voertuig doorzocht. “Naast een geldsom en een flesje parfum werd er ook nog een zonnebril gestolen”, luidt het bij de politiezone Rivierenland. Die is nu een onderzoek opgestart naar de diefstal.

