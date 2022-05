“Hij ademde nog, dus ze dacht dat hij gewoon lag te slapen”: vrouw (35) laat dronken partner onderaan de trap liggen na val, maar die overlijdt even later

Eind september 2019 werden de hulpdiensten rond 14 uur opgeroepen naar de woning van het koppel in Mechelen. Onderaan de trap lag de man, in boxershort en toegedekt met een deken. In het ziekenhuis stelden artsen verschillende gebroken ribben, een schedelbreuk en hersenvliesbloedingen vast. De letsels waren afkomstig van een val van de trap. Na het overlijden startte het gerecht een onderzoek voor schuldig verzuim. Volgens het parket had de 35-jarige vriendin van de man te laat de hulpdiensten gebeld. “Volgens haar verklaringen was ze eerder die nacht naar beneden gegaan na een hoestbui en werd ze even later opgeschrikt door gestommel en lawaai aan de trap”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Toen ze ging kijken, zag ze haar man liggen, waarna ze een dekentje over hem legde en weer ging slapen. Pas toen ze ’s middags wakker werd, stelde ze vast dat hij nog altijd in dezelfde positie lag. Toen ze hem niet meer wakker kreeg, belde ze de ambulance.”