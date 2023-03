“Hierdoor kunnen we met een gerust gevoel op vakantie vertrekken”: Politie organiseert weegactie voor kampeerders

“Druk op criminelen wordt groter, maar aanslagen voorkomen zal het niet”: Mechelen komt met actieplan na reeks aanslagen

“Er komen meer speurders voor de FGP in Mechelen en er zal meer geld worden vrijgemaakt voor justitie”, dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne na afloop van een topoverleg in Mechelen naar aanleiding van de recente aanslagen. Sinds begin dit jaar werden er in de stad al zeven aanslagen genoteerd. Ze werden ook steeds brutaler. Afgelopen weekend werden er zelfs explosieven gebruikt. “Mechelen ligt midden in de as van Antwerpen - Brussel en waar georganiseerde misdaad historisch het sterkst staat. We moeten dus alert blijven”, klonk het.