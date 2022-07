Heuptasje met gsm en geld gestolen

Mechelen Straffen met uitstel voor winkeldie­ven: “De kledij wilden we verkopen op de markt in Brussel”

Een celstraf van 8 maanden met uitstel. Dat is de straf die twee mannen kregen opgelegd van de rechter in Mechelen. Het duo, zonder enige verblijfplaats in België, werd schuldig bevonden aan een winkeldiefstal.

14 juli