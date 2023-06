“Het was de eerste keer, sindsdien gebruikt hij niet meer”: Jonge bestuurder rijdt onder invloed van drugs

Verkeerson­ge­val­len met lichame­lijk letsel in politiezo­ne Rivieren­land

Op het grondgebied van politiezone Rivierenland vonden er bij de start van het weekend verschillende verkeersongevallen plaats. Vier slachtoffers werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. In de Mechelse Brugstraat ging het om een aanrijding tussen een personenwagen en motorfiets, waarbij de 39-jarige motorrijder verwondingen opliep. In de Kloosterstraat van Bornem was er een aanrijding tussen een personenwagen en 37-jarige fietser. Die laatste werd nadien verzorgd in het ziekenhuis. In Willebroek reden twee fietsers, 12 en 65 jaar, elkaar aan in de Victor Dumonlaan. Ook in de L. Van Kerckhovenstraat van Puurs-Sint-Amands was er een aanrijding tussen twee fietsers, 50 en 55 jaar. Bij de twee ongevallen werd telkens de oudste fietser overbracht naar het ziekenhuis.