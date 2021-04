“Het ging een simpele duik na het werk worden en dan gebeurt zoiets”: familie van duiker Frank (48) kan zijn overlijden nog steeds niet vatten

Mechelen Paaltjes in Geerdegem­dries lokken discussie uit: “Auto’s pesten” versus “Bestuur­ders rijden helft te snel”

21 april Stad Mechelen heeft dinsdag paaltjes geplaatst in de Geerdegemdries in Mechelen-Zuid na klachten van bewoners over overdreven snelheid. Niet iedereen is fan omdat ze het verkeer zouden blokkeren, zeker bij de doortocht van lijnbussen. “Dit is auto’s pesten, de prioriteit bij uitstek in Mechelen.”