Het Brughuis heropent deuren na grondige renovatie

Het Brughuis naast de Zennebrug in Leest wordt sinds 2015 gerund door Van Craen en Hassouni. “Het idee om te verbouwen is gerijpt tijdens de coronacrisis, maar natuurlijk konden we toen niet meteen van start gaan. We waren zo’n jaar met de voorbereidingen -plannen uittekenen, materialen kiezen en bedrijven contacteren- in de weer. In augustus was het eindelijk zover: we sloten de deuren voor een grote afbraak en heropbouw.”