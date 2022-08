Herinrichting Zandpoortvest eind volgende week klaar: “Volgende fase wordt een van de moeilijkste”

Tot en met 19 augustus voert de aannemer de laatste werken uit op de Zandpoortvest. “De eerste fase is over het algemeen vlot verlopen. Net zoals op elke werf hebben we bijsturingen gedaan. De verbeterpunten nemen we mee naar de volgende fases, zoals vlotte en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers en een betere afstemming tussen lichten op aangrenzende kruispunten”, blikt burgemeester Alexander Vandersmissen terug en vooruit.

In de loop van 19 augustus wordt de nieuwe verkeerscirculatie ingevoerd op de Zandpoortvest. Vanaf dan zal het verkeer aan de buitenkant van de ring op twee rijbanen van het Raghenoplein richting Nekkerspoel rijden. Aan de binnenkant blijft een rijstrook voor de bus en lokaal verkeer dat in de omgekeerde richting moet. Daar mag in tegenstelling tot op de buitenring nog maar 30km/uur worden gereden. Fietsers krijgen er een dubbelrichtingsfietspad.

In de omgeving veranderen verschillende straten in de binnenstad diezelfde dag van rijrichting om sluipverkeer te vermijden en het verkeer vlot te laten verlopen: Augustijnenstraat (stadinwaarts), Berthoudersplein (staduitwaarts), Bleekstraat (staduitwaarts), Gerechtstraat (staduitwaarts), Voochtstraat (dubbelrichting) en Korte Maagdenstraat (staduitwaarts). De vrijgekomen ruimte op de ring zal worden gebruikt voor terrassen, groen en fietsenstallingen, maar die worden pas later dit jaar geplaats.

Twee fases

Op 22 augustus start de volgende fase van het eenrichting maken van de Vesten, met werken op Hendrik Speecqvest, Schuttersvest en Van Benedenlaan. Die verlopen in twee fases. Van 22 augustus tot en met 2 september werkt de aannemer op de middenberm en buitenste rijstroken. Verkeer in beide richtingen kan telkens op één rijbaan langs de werf passeren.

Van 5 tot en met 9 september werkt de aannemer op de Brusselsepoortstraat en aan het begin van de Leopoldstraat. Het verkeer zal dan, net zoals in de nieuwe verkeerscirculatie, op twee rijbanen rijden in één richting van Brusselpoort tot Nekkerspoel. Lokaal verkeer en de bus rijden op één rijbaan in de tegenrichting.

Brusselsepoortstraat afgesloten

In de omgeving van de H. Speecqvest, Schuttersvest en Van Bendenlaan veranderen enkele straten van rijrichting of worden straten afgesloten om de werf veilig te laten verlopen. De Brusselsepoortstraat wordt tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. Dit om de veiligheid voor fietsers en voetgangers maximaal te garanderen. Wie via de Brusselsepoortstraat de vesten wil bereiken, moet een omleiding volgen via Hombeeksesteenweg, Europalaan of Egide Walschaertstraat.

“Op 22 augustus starten we met een van de moeilijkste fases van de werken”, geeft schepen van Openbare Werken Patrick Princen aan. “Het verkeer rond de werf wordt van dichtbij opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Tijdens de drie weken dat deze fase duurt, verwachten we hinder, ook al doen we er alles aan om deze te beperken. Wie niet op dit deel van de vesten moet zijn, kiest best voor een alternatieve route via Mechelen-Noord of de Tangent. De stad, handelaars, scholen en alle parkings blijven uiteraard steeds bereikbaar.”

Parking Bruul

Parkeren in de werfzone zal niet mogelijk zijn. “Daarom kunnen bewoners gratis een werfabonnement verkrijgen voor Parking Bruul van een maand. Stad Mechelen zal 100 % tussenkomen in de kosten”, geeft Vicky Vanmarcke, schepen van Mobiliteit, aan. Alle details en de meeste actuele info over de bereikbaarheid en het verkeer tijdens de werken, zijn terug te vinden op denieuwevesten.be/werken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.