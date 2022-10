Herinrichting Vesten schakelt versnelling hoger door twee fasen gelijktijdig uit te voeren

Momenteel wordt nog gewerkt op de Koningin Astridlaan. Maandag zijn deze werkzaamheden klaar - exact de helft van de Vesten is dan onder handen genomen - en wordt overgeschakeld naar het eenrichtingsverkeer. Het autoverkeer verloopt dan over twee rijstroken in de richting van de Brusselpoort.

Wie dan de binnenstad in- of uit wil rijden of de binnenkant van de Koningin Astridlaan moet bereiken, draait voor de Brusselpoort de binnenste rijbaan op. Net voor het kruispunt met de Adegemstraat komt er een verkeersknip. Enkel de bus, taxi’s en hulpdiensten kunnen daar verder rijden richting Olivetenvest.

Fietsers krijgen dan weer een dubbelrichtingsfietspad aan de binnenkant van de Koningin Astridlaan. De fietsstraat aan de buitenkant blijft behouden.

Volledig scherm De werken aan de vesten rond Mechelen gaan hun vierde fase in. Hier de Olivetenvest © David Legreve

Van N16 naar Battelsesteenweg

Gelijktijdig met de openstelling wordt gestart met de herinrichting van Olivetenvest en Guido Gezellelaan. Dat betekent dat het gemotoriseerd verkeer nog maar in één richting kan: van het kruispunt met de N16 naar het kruispunt met de Battelsesteenweg. Dit geldt in de eerste fase ook voor de bussen van De Lijn.

Voetgangers zullen tijdens deze werken de Winketbrug niet kunnen gebruiken. Fietsers kunnen nog wel passeren via een dubbelrichtingsfietspad. Het einde van de vierde fase wordt verwacht tegen 7 november. Alle details over hoe het verkeer verloopt is na te lezen op www.denieuwevesten.be/fase4.

Vaccinatiecentrum

Schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke geeft aan dat het vaccinatiecentrum, de handelaars en de woningen op de Guido Gezellelaan steeds bereikbaar blijven. “Omdat er tegelijk ook werken bezig zijn op het Rode Kruisplein, voorzien we voor een deel van de bewoners een gratis abonnement bij Parking Tinel.”

“De nacht van vrijdag 21 oktober staat bij omwonenden best met stip in de agenda: van 23 tot 6 uursluiten we de in- en uitrit naar het Rode Kruisplein af om de vesten op die pluk nu al te voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Door dit werk nu in te plannen, kunnen we de hinder in de toekomst beperken.”

Fase 5

Opvallend: gelijktijdig met fase 4 wordt gestart met een deel van fase 5: Tinellaan. De werken duren hier vermoedelijk tot en met maandag 14 november. Verkeer op de Tinellaan blijft rijden in twee richtingen op de buitenste rijstroken. Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Princen kunnen beide fasen perfect gelijklopen zonder te veel extra hinder voor het verkeer.

“Het is een onvoorziene kans om fase 5 sneller te kunnen opstarten. Normaal gezien was dit pas voorzien op 7 november. We kunnen fase 5 daardoor ook vroeger afronden dan oorspronkelijk gepland en de hinder voor de Mechelaar een aantal weken meer beperken.”

Stassartstraat afgesloten

Belangrijk is dat de Goswin de Stassartstraat ter hoogte van Tinellaan afgesloten is voor alle verkeer van 17 oktober tot en met 14 november. Het verkeer kan de stad uit via de Merodestraat. Alle informatie is ook te raadplegen op www.denieuwevesten.be/fase5. De stad raadt aan om Waze te gebruiken voor routeplanning.

