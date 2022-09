Heraanleg Van Busleydenstraat start eind deze maand

Boortmeerbeek/Mechelen Kunstenaar steekt andere kankerpa­tiën­ten hart onder riem met expo: “Kunst kan helend effect hebben”

“Kunstbeleving kan een sterk helend effect hebben, op lichaam en geest.” Kunstenaar Pol Spelmans (71) uit Boortmeerbeek kan het weten. Twee jaar geleden werd een hersentumor met uitzaaiingen over zijn hele lichaam vastgesteld, maar hij bleef creëren. Het resultaat is tot eind oktober te zien tijdens een solotentoonstelling in de bezoekersruimte van het Vrijbroekpark in Mechelen.

