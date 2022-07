Heraanleg Onze-Lieve-Vrouwestraat even op pauze: “Zitten op schema”

Mechelen Geestelij­ke vader woont opening Tangent bij: “Maar de realisatie ervan hadden we wel vier jaar eerder verwacht”

Een delegatie politici heeft de Tangent maandagmiddag officieel geopend. Uiterlijk dinsdagochtend kan het verkeer over de volledige verbindingsweg en wordt het verkeer in het Mechelse letterlijk en figuurlijk in nieuwe banen geleid. Onder de genodigden ook de geestelijke vader van het project: Herwig Persoons (76). “Dit is schitterend, al had ik het sneller verwacht.”

