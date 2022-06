Heraanleg maakt Begijnenstraat toegankelijker en groener

Mechelen Dieven stelen gereed­schap uit bestelwa­gen

In de Emiel Vanderveldestraat in Willebroek hebben dieven gereedschap gestolen. Het ging om een slijpschijf en een batterijlader. De spullen werden gestolen uit een bestelwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbare weg. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek zijn er nadien geen inbraaksporen teruggevonden. Er is nu een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig spoorloos.

7:52