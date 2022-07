Heraanleg IJzerenleen en Geitestraat start na zomervakantie

Mechelen Op zoek naar verkoeling: Mechelse tatoeëer­der werkt vanuit opblaas­zwem­bad

De klanten van tattooshop ‘Tattoo Freedom’ in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen werden dinsdag opgewacht door een tatoeëerder in zwembroek. Om wat verkoeling te zoeken tijdens het werk, had Marc Willems immers een felblauw zwembadje gevuld met ijskoud water in zijn zaak geplaatst. “Een airco is voor snobs”, klinkt het grappend.

19 juli