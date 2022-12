Hele reeks criminele feiten levert veelpleger effectieve celstraf op

Voetbal Jupiler Pro League Nikola Storm (KVM) bevrijdt zichzelf met eerste treffer van het seizoen: “Hopelijk ben ik nu vertrokken”

Nikola Storm weet opnieuw wat scoren is. Tegen Cercle Brugge krulde de winger zijn eerste van het seizoen voorbij Majecki. En of het hem deugd deed, al was Storm ook kritisch na afloop. “Als ik in topvorm ben, maak ik er vanavond twee of drie.”

26 december