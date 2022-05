Grote Markt danst tegen dementie

Mechelen Dijlestad herdenkt V-dag: “Democrati­sche vrijheden zijn geen verworven recht”

Stad Mechelen organiseerde vrijdag een herdenkingsplechtigheid naar aanleiding van V-dag. Dat op vraag van het 8 Mei Comité twee dagen voor de eigenlijke Bevrijdingsdag van WO II om ook scholen toe te laten deel te nemen. Er vonden in aanwezigheid van oud-strijdersverenigingen plechtigheden plaats aan de monumenten van de politieke gevangenen aan de Van Benedenlaan, het Monument der Gesneuvelden op het Sint-Romboutskerkhof en op de Grote Markt. Dat ook scholen deelnamen, vond Jef Van Iseghem heel belangrijk. “Jonge mensen denken begrijpelijk dat je voor democratische rechten en vrijheden niks moet doen. De bestorming van het Capitool en de oorloog in Oekraïne tonen aan dat dit niet zo is.” Dit weekend wordt 77 jaar bevrijding verder gevierd met een academische zitting in de raadzaal van het stadhuis.

6 mei