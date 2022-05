Grote Markt danst: “Een van manieren om kans op dementie te verkleinen”

Mechelen/Sint-Katelijne-Waver Vaccinatie­cen­trum in waakfase: nog twee keer per maand open

Het vaccinatiecentrum van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver is nog slechts twee keer per maand geopend, afwisselend op woensdagen en vrijdagen. Het bevindt zich immers, net als de andere centra in Vlaanderen, in waakfase. Vandaar dat ook de wegversmalling en verkeerslichten op de Guido Gezellelaan werden weggehaald. Tussen de start op 19 februari 2021 en eind april werden 225.968 prikken gezet op de 190 dagen dat het centrum geopend was (op de drie locaties samen). 900 (niet)-medische medewerkers zetten hun schouders onder het welslagen. 83 procent van de inwoners heeft een basisvaccinatie gehad, 80 een boosterprik.

