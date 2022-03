Grootste sportcomplex van binnenstad opent in september: “Dertig jaar na de fusie zijn Bim en Sem écht verbonden”

De schooldirectie en een afvaardiging van bouwonderneming IBO hieven vrijdag het glas op de nieuwbouw nadat een traditionele meiboomplanting eerder niet kon doorgaan omwille van corona. Intussen is de ruwbouw nagenoeg klaar en wordt gewacht op de ramen om de nieuwbouwinfrastructuur winddicht te maken. Eind juni en zeker tegen september moet alles klaar zijn.

De receptie vond plaats in wat een gymzaal wordt op het gelijkvloers. Het pronkstuk ligt een verdieping hoger: een grote sportzaal met drie sportvelden die van elkaar kunnen worden gescheiden door middel van neerlaatbare wanden. De ruimte is geschikt voor competitie; er komt ook een tribune. Verder in het complex: tien kleedkamers, douches en een ruimte voor de scheidsrechter.

De sportzaal op de eerste verdieping.

Daarnaast wordt er een overdekt buitenveld ingericht dat meteen ook dienst zal doen als overdekte speelplaats én grote doorgang tussen de twee speelplaatsen van BimSem. “Ook die is heel belangrijk. Vroeger was hier maar een smal gangetje. Tijdens de bouw hielden we nog één doorsteek over. Nu zijn de twee vroegere scholen écht met elkaar verbonden. Dat is belangrijk voor de ganse werking van de school.”

Chillen

Al komt het sportcomplex zelf natuurlijk vooral de vele leerlingen sport ten goede. “Hier stond voorheen een afgeleefde sporthal, het zwembad was zestig jaar oud. Dat was niet houdbaar, maar het project zat lang in een droomfase. Er was immers geen budget. Dankzij een huursubsidiedossier kon het plots toch. We huren het complex van de bouwheer, het bisdom, om het vervolgens in erfpacht te krijgen.” De school gaat op zoek naar een structurele sportpartner voor na de uren.

De receptie vond plaats in de toekomstige gymzaal.

Ook de kelder is van belang. Daar kwam een grote stalling voor 800 tweewielers (voor 1.150 leerlingen). Daarnaast werd de speelplaats heraangelegd met trappen die afdalen naar de benedenrefter. “Daar zullen onze leerlingen mogelijk nog het meest blij mee zijn. Op de zittredes zullen ze kunnen chillen”, lacht de directeur.

Hel

Chill waren de verbouwingen overigens niet, al verliep de samenwerking met IBO nog zo goed. “Het was de hel”, zegt de directeur onomwonden. Er zal dan ook maar liefst drie schooljaren aan zijn gewerkt. Eerst moesten de oude gebouwen worden afgebroken, waarop een lang archeologisch onderzoek volgde. “Helaas werd geen schat gevonden waarmee we toekomstige bouwprojecten kunnen financieren.”

De aanbouw van het sportcomplex (rechts) van BimSem zit in de laatste rechte lijn

Want met het sportcomplex stopt het niet. “In de zomer starten we met de realisatie van een vierde verdieping op ons gebouw aan de Bleekstraat. Er komen tien lokalen, labo’s onder meer, voor de wetenschapsrichtingen. Die bouw zal een jaar in beslag nemen”, zegt de directeur. “We hebben daarna nog dromen en, zoals gebleken is, kunnen die er soms rapper zijn dan gedacht.”

De zittrappen aan de benedenrefter, die een stuk meer licht krijgt.