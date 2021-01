Groot alarm na poederbrief: OVAM volledig ontruimd

De brandweer is momenteel samen met de lokale politie van Mechelen-Willebroek aanwezig. “Er is een perimeter ingesteld en momenteel wordt er gewacht op de Civiele Bescherming”, zegt brandweerofficier Ronny Cornelis. “Zij zullen de poederbrief moeten komen ophalen en verder onderzoeken.”

Twee personen die met het goedje in contact kwamen, zijn preventief in quarantaine genomen. Het gaat onder meer om de onthaalbediende. Zij zou de brief in ontvangst hebben genomen. “Zij vertonen geen medische klachten en worden momenteel verhoord”, vult politiewoordvoerder Dirk Van de Sande aan.