Groen babbelt in 28 buurten

Mechelen “Bij ons is het elke dag Wereld Tonijn Dag”: Kristof Merckx bant al tien jaar bedreigde vissoort uit zijn Spar

Spar Merckx op de Brusselsesteenweg in Mechelen is tien jaar tonijnvrij. De zaakvoerder van de bijna een eeuw oude zaak besliste een decennium geleden om alle producten gemaakt van de bedreigde vissoort te weren. “Als zaakvoerder wil ik mijn boterham niet verdienen op de kap van een uitstervende diersoort”, zegt Kristof Merckx (46). Het is een eenzame strijd, want navolging van andere supermarkten krijgt hij niet.

28 april