Gracht Tivoli kleurt bloedrood: “Heeft niks te maken met Halloween”

Mechelen Van pony’s tot een uil: dieren worden gewijd tijdens Sint-Hubertus­vie­rin­gen

In de Sint-Amanduskerk van Blaasveld bij Willebroek is zondag de Sint-Hubertusviering doorgegaan. Aansluitend volgde de dierenwijding. De jaarlijkse traditie voor de patroonheilige van de jacht, lokte ook dit jaar weer heel wat dierenbaasjes naar de wijding. Naast honden en katten werden er ook knuffeldieren en zelfs een uil door de priester gewijd. Tijdens de animatie en versnaperingen zorgde jachthoornkring The Greenfields tot slot voor de muziek. De Sint-Hubertusviering en dierenwijding vond niet enkel in Blaasveld plaats, ook in Hombeek bij Mechelen ging er een dierenwijding door ter ere van Sint-Hubertus. Deze werd gevolgd door een paardenommegang en de Sint-Mettestoet.

6 november