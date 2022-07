Gezocht: nog 21 buurten die toegankelijke picknicktafel willen

Affligem/Willebroek Bart is ‘veiligste vrachtwa­gen­chauf­feur’ van 2022: “Tot mijn 26ste reed ik alleen met de bromfiets, vier jaar later zat ik in een vrachtwa­gen”

Bart De Smedt (50) uit Affligem is De Gouden Ridder van de Weg 2022, een jaarlijkse bekroning voor een vrachtwagenchauffeur die al tien jaar ongevallenvrij rijdt. De chauffeur van Nedcargo Logistics uit Willebroek doet zelfs straffer, want in zijn carrière van twintig jaar was hij nog nooit bij een ongeval betrokken. “Geluk op de baan speelt een rol”, aldus Bart.

