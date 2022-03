Gezocht: koorzangers die ‘Heal the World’ willen zingen: “Boodschap van vrede wereld insturen”

Mechelen Gereed­schap gestolen uit bestelwa­gen

In de Egide Walschaertsstraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Het voertuig stond geparkeerd langs de openbare weg. De dieven maakten een partij gereedschap buit. Naast een elektrische schroevendraaier en dopsleutels ging het ook nog om een boor- en slijpmachine. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

15 maart