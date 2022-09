“Gevallen? Geen nood, ik stuur een verpleger”: slimme lamp versterkt afdeling geriatrie in AZ Sint-Maarten

Mechelen Inbraak in kantoorge­bouw: “Nog niet geweten of er iets werd gestolen”

Langs de Bonheidensteenweg in Muizen bij Mechelen hebben dieven ingebroken in een kantoorgebouw. De daders beschadigden daarbij de voordeur. Eens binnen werd het pand volledig doorzocht. “Er is nog niet geweten of er iets werd gestolen”, luidt het bij de politie. “Dit moet nog verder worden onderzocht.”

