Gestolen gsm het laatst gesignaleerd aan station

Mechelen Raadkamer verlengt aanhouding van overvaller (44) op Bokes & Co

De raadkamer in Mechelen heeft de aanhouding van de 44-jarige Gaha S. uit Georgië met één maand verlengd. De veertiger zit sinds vorige week vrijdag in de gevangenis nadat hij een dag eerder een overval pleegde op koffiebar Bokes & Co.

12 juli