Gers Pardoel doet leerlingen examens vergeten: “Een bevrijding!”

Mechelen Brandweer rukt uit voor bermbrand­je

De brandweer van Mechelen is donderdagnamiddag moeten uitrukken naar de oprit van de E19 ter hoogte van het Battelcomplex. Het gras in een berm naast de rijbaan had er vuur gevat. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar door de interventie van de Mechelse pompiers werd de rijbaan afgesloten voor het verkeer. Dat moest een lokale omleiding volgen. Na iets meer dan een half uurtje kon de rijbaan opnieuw worden vrijgegeven voor het verkeer. Over de oorzaak van de brand is voorlopig niets geweten.

16:45