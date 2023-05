Gerestaureerde muurschildering van Pluktuin ingehuldigd: “Met giften konden we de lamp weer aansteken”

“Een opblaas­baar zwembad vliegt niet vanzelf in brand”: bewoners residentie Capri willen extra bewaking na vierde verdachte brand in garage

“Hoe kan je nu geen schrik krijgen?”, vragen de bewoners van het flatgebouw in de Van Kerckhovenstraat in Mechelen zich af. Al voor de vierde keer in ruim een maand tijd moesten ze dinsdagnamiddag evacueren omwille van een brand in hun ondergrondse garage. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, de politie startte een onderzoek op. De ongerustheid bij de bewoners groeit intussen aanzienlijk, zeker nu blijkt dat de brand van vandaag naast een gasfles woedde.