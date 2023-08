Dieven stelen handtas in privéruim­te van café

Op de Vismarkt in Mechelen hebben dieven ingebroken in de privévertrekken van een café. De daders geraakten binnen door de deur te forceren. Eens binnen werd die privéruimte doorzocht. Er werd een handtas ontvreemd. Buiten de handtas werden er ook nog een geldsom en een sleutelbos gestolen. De politie is een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig nog spoorloos.