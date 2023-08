Jacob’s Conceptsto­re verhuist naar Geite­straat: “Het nieuwe pand is dubbel zo groot”

De Geitestraat heeft er sinds zaterdag een nieuwe winkel bij. Al is de winkel geen onbekende in het straatbeeld van de Mechelse binnenstad. Jacob's Conceptstore was tot voor kort gevestigd op de Botermarkt, maar was er stilaan te klein geworden. En dus werd beslist om te verhuizen.