Voetbal Tweede Nationale B Greg Vanderidt begint met Racing Mechelen aan nieuw seizoen met boost in beker: “Perfecte voorberei­ding is een opsteker, geen waardeme­ter”

Woensdag begint Racing Mechelen aan de nieuwe competitie. In eigen huis neemt groen-wit het dan op tegen Tempo Overijse. De ploeg mag met vertrouwen uitkijken naar de opener van de campagne, maar prille zeges in de voorbereiding zijn geen garantie op succes tijdens het seizoen. Zaterdag kwalificeerde Racing zich alvast in Rochefort voor de volgende bekerronde.