Gemeenteraad gaat voor Zusterkens der Armenstraat ondanks protest

Vorige week uitten bewoners van de straat hun ongenoegen over het gebrek aan inspraak en spraken ze zich uit tegen de nieuwe naam wegens te lang. Oppositiepartijen N-VA en CD&V vroegen de raad dan ook om nog geen beslissing te nemen in afwachting van het organiseren van inspraak.

De meerderheid wenste daar niet op in te gaan. “Het is belangrijk dat de straatnaam verdwijnt. Er volgt nu een procedure van openbaar onderzoek. Door het amendement van CD&V deels goed te keuren, herbevestigen we dat we de bewoners administratief en financieel zullen ondersteunen”, aldus burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-M+) na erg lang debat.